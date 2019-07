Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In Essen - Bundespolizei nimmt 5 Jugendliche in Gewahrsam

Essen - Bönen - Dortmund (ots)

Gleich mehrere Jugendliche nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern (15. Juli) in Essen in Gewahrsam. Zwei 13 und 14-Jährige hielten sich in den Gleisanlagen des Bahnhofs Essen-Altenessen auf und brachten sich so in Lebensgefahr.

Gegen 01:55 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof einen 13-Jährigen aus Bönen und einen 14-Jährigen aus Dortmund. Auf die Frage der Einsatzkräfte warum sie sich zur Nachtzeit an einem Hauptbahnhof aufhalten würden, entgegnete das Duo, dass doch Ferien seien. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden wurde das Duo in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Um 02:45 informierte die Bahn die Bundespolizei über zwei Jugendliche, welche sich im Bereich der Gleisanlagen des Bahnhofs in Altenessen aufhalten würden. Auf Grund der Lebensgefahr im Gleisbereich wurde die Bahnstrecke dort gesperrt. Vor Ort konnten zwei 14 und 15-jährige Dortmunder auf einem Bahnsteig in Gewahrsam genommen werden. Beide waren bei der Bochumer Polizei bereits als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte brachten sie zurück in ihre Wohngruppe.

Gegen 20:00 Uhr nahmen Bundespolizisten dann noch einen 16-jährigen Essener auf Bitten der Erziehungsberechtigten in Gewahrsam. Der Jugendliche hatte einen Zug ohne Fahrausweis genutzt und war dabei aufgefallen. Als Bundespolizisten ihn überprüften und die Erziehungsberechtigte über das bevorstehende Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung informierten, bat diese die Beamten ihren Sohn bis zu ihrem Eintreffen in der Wache zu lassen.

