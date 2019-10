Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Heizlüfter entzündet sich

Eine Frau erlitt am Dienstag in Heidenheim schwere Verletzungen.

Kurz nach 17 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch aus einem Haus im Wichernweg. Er wählte den Notruf. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Im Gebäude befand sich eine 71-Jährige. Die Feuerwehr rettete die Frau. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In dem Haus entzündete sich ein Heizlüfter und das Feuer griff auf einen Teppich über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum der Heizlüfte brannte ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Gebäude entstand nur geringer Sachschaden.

