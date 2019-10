Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Lastwagen streifen sich im Begegnungsverkehr

Nach einem Unfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden am Montag in Ebersbach sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr gegen 8.50 Uhr ein Abschleppwagen Mercedes Atego von Schlierbach in Richtung Rosswälden. Kurz vor Roßwälden stießen sein Lastwagen und ein entgegenkommender, ebenfalls ein Atego, zusammen. An beiden Fahrzeugen und an einem auf dem Abschleppwagen transportiertem Auto entstand Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Diesbezüglich sollen unterschiedliche Aussagen vorliegen. Die Polizei ist unter der Telefon-Nr. 07161/93810 auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer eines silbernen Autos soll sich melden. Der müsste den Unfall beobachtet haben.

