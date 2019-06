Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen für gefährliche Überholmanöver gesucht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am heutigen Dienstag (25.06.2019) gegen 14:45 Uhr kam es auf der L 135 (ehemalige B6) zu mehreren gefährlichen Überholmanövern. Ein Zeuge meldete der Polizei-Leitstelle einen weißen Pkw Skoda mit schwarzem Dach in Fahrtrichtung Cuxhaven. Dessen Fahrer soll zwischen der Gaststätte "Pipinsburg" bis zum "Holßeler Kreisel" mehrere Fahrzeuge waghalsig überholt haben. Nach Polizeikenntnis mussten in mindestens einem Fall ein entgegenkommender Pkw Mercedes der A-Klasse und der Überholte eine Notbremsung vollziehen, um einen Unfall zu vermeiden. Danach ging das "Lückenspringen" weiter, bis ein landwirtschaftliches Mähfahrzeug ebenso knapp vor dem Kreisel von dem Skoda überholt wurde. Der Skoda konnte in Nordholz angehalten und der 33-jährige Fahrer aus Cuxhaven überprüft werden. Zeugen zu den Überholvorgängen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter Tel.: 04743 / 9280 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell