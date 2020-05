Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Diebstahl von teuren Autorädern

Melle (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen haben Unbekannte auf dem Betriebsgelände eines BMW Autohandels an der Johann-Uttinger-Straße teure Aluräder gestohlen. Die Täter bockten einen BMW X5 mit Steinen auf und montierten die 22 Zoll großen Aluräder ab. Zudem schraubten sie an zwei weiteren X5 die Radbolzen aus den Rädern und nahmen auch diese mit. Wem in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Diebstahl aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Meller Polizei unter 05422/920600.

