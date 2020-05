Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - 32-Jähriger festgenommen

Georgsmarienhütte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Schoonebekstraße kam es am Montagabend (gegen 18.20 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 32-Jähriger hatte einen 49 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt, woraufhin der Verletzte in eine Nachbarwohnung flüchtete und die Polizei alarmierte. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus, welches das Opfer noch am Abend wieder verlassen konnte. Die Polizei nahm den 32 Jahre alten Täter fest. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

