PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 13.11.2019

Hofheim (ots)

1. Zwei hochwertige Pkw gestohlen, Liederbach am Taunus, Bonifatiusstraße / Hofheim am Taunus, Fischbacher Weg, 12.11.2019, 01:57 Uhr - 02:16 Uhr / 11.11.2019, 23:00 Uhr - 12.11.2019, 06:45 Uhr

(me) In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen geparkten Range Rover in der Liederbacher Bonifatiusstraße und einen Mercedes-Benz GLC im Fischbacher Weg in Hofheim. An dem grauen Range Rover waren die Kennzeichen MTK-OF 33 und an dem schwarzen Mercedes-Benz die Kennzeichen MTK-AC 262 angebracht. In beiden Fällen gelangten die Diebe aus bisher unbekannten Gründen in den Innenraum der Fahrzeuge und entwendeten diese. Der Gesamtwert der Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 175.000,- Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Eschborn, Taunusblick, Odenwaldstraße, Friedensstraße, 11.11.2019, 12:00 Uhr - 12.11.2019, 22:00 Uhr

(me) Von Montagmittag bis Dienstagabend suchten Einbrecher insgesamt vier Anwesen in Eschborn auf und entwendeten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Im Eschborner Taunusblick schlugen die unbekannten Täter das Glas einer Terrassentür ein und gelangten so in das Anwesen. Im Einfamilienhaus wurden sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht und mehrere Armbanduhren entwendet. In der Odenwaldstraße in Eschborn wurde die Terrassentür eines Reihenhauses aufgebrochen und aus den Räumlichkeiten Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Weiterhin wurde durch unbekannte Diebe ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße aufgesucht. Um Zutritt in das Haus zu erlangen, wurde ein Fenster im Kellergeschoss eingeschlagen. Hier erbeuteten die Einbrecher diversen Schmuck und Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren Hundert Euro. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße in Eschborn entwendeten die Diebe Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Um in die Erdgeschosswohnung zu gelangen, schlugen die Täter das Glas der Terrassentür ein und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Einbrecher lassen durchwühlte Wohnung zurück, Schwalbach am Taunus, Ostring, 12.11.2019, 08:00 Uhr - 20:00 Uhr

(me) Im Laufe des Dienstags brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Ostring in Schwalbach ein. Dabei stiegen sie über ein aufgebrochenes Wohnzimmerfenster ein und durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Ob auch tatsächlich etwas durch die Diebe entwendet wurde, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht festgestellt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein, Eppstein, Am Königsberg, 12.11.2019, 20:00 Uhr - 20:50 Uhr

(me) Keine Beute machten am Dienstagabend unbekannte Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Königsberg" in Eppstein. Diese waren durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen. Danach suchten sie die Räume nach Wertgegenständen ab und flüchteten ohne Beute. Ein Zeuge konnte dabei zwei Personen wahrnehmen, die vermutlich im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Diese waren etwa 180 cm groß und mit Kapuzenpullovern oder Kapuzenjacken bekleidet. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

5. Zugangstür hält Einbruchsversuch stand, Hofheim am Main, Kirschgartenstraße, 11.11.2019, 13:15 Uhr - 12.11.2019, 09:00 Uhr

(me) Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Bürogebäude in der Kirschgartenstraße in Hofheim am Main einzubrechen. Dabei versuchten Sie eine Zugangstür aufzuhebeln. Die Türe hielt jedoch den Eindringversuchen stand und die unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Versuchter Einbruch in Büros einer Asylbewerberunterkunft, Hofheim am Taunus, Im Lorsbachtal, 11.11.2019, 14:45 Uhr

(me) Am Montagnachmittag versuchte eine unbekannte Person in Büros einer Asylbewerberunterkunft in der Straße "Im Lorsbachtal" in Hofheim einzusteigen. Dabei wurde er vermutlich durch einen Hausbewohner gestört. Der Unbekannte hatte die Tür zu den Büros mit mehreren Tritten so beschädigt, dass er Eintritt erlangte. Dabei wurde er, aufgeschreckt durch den Krach, von einem Hausbewohner ertappt und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung des Täters war nicht möglich. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Erst beleidigt und dann geschlagen, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Busbahnhof, 12.11.2019, 14:15 Uhr

(me) Am Dienstagnachmittag wurde ein 37-jähriger Mann am Busbahnhof in der Alten Bleiche in Hofheim durch einen Unbekannten mit mindestens zwei Faustschlägen verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 37-Jährige zuerst durch die unbekannte Person nach einer Zigarette gefragt. Als dieser verneinte, wurde er zunächst beleidigt und dann mit zwei Faustschlägen gegen den Kopf verletzt. Der Täter war ca. 158 cm groß, hatte blonde Haare und blaue Augen. Weiterhin trug er eine schwarz-weiße Jacke und eine Jeanshose. Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

8. Betrunkener verursacht Verkehrsunfall, Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße / Nassauer Straße, 12.11.2019, 18:10 Uhr

(me) Am Dienstagabend wollte ein 43-jähriger Autofahrer in Hattersheim von der Friedrich-Ebert-Straße in die Nassauer Straße abbiegen. Dabei kam er mit der linken Fahrzeugseite leicht auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und streifte dort den VW-Golf eines 40-jährigen Autofahrers. An beiden Fahrzeug entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500,- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte die eingesetzte Streife bei dem 43-Jährigen einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen und ein durchgeführter Alkoholtest ergab 3,40 Promille. Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation Hofheim gebracht. Dort konnte er nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins die Polizeistation wieder verlassen.

9. Verkehrsunfall zwischen Roller und Auto fordert einen Verletzten, Hattersheim am Main, Lorsbacher Straße / Nassauer Straße 12.11.2019, 15:50 Uhr

(me) Am Dienstagnachmittag befuhr ein 17-jähriger Fahrer eines Motorrollers die Lorsbacher Straße in Richtung Kreuzung Nassauer Straße in Hattersheim. Dabei bog er nach links in die Nassauer Straße ein und übersah eine vorfahrtberechtigte 28-jährige Opel-Fahrerin, die an dieser Stelle einer abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.800,- Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell