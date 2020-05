Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 8500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 28.05.2020, gg. 16.30 Uhr in Fulda in der Kohlhäuser Straße Höhe Hausnr. 36.

Eine 58-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Kombi Ford Mondeo, die Kohlhäuser Straße aus Fahrtrichtung Mainstraße kommend in Fahrtrichtung Bellinger Straße. In der Kohlhäuser Straße kam die 58 -Jährige, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, einem Ford Kuga. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford wiederum auf den davor parkenden PKW, einem Mercedes E 250, geschoben.

Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Ford Mondeo und an den beiden ordnungsgemäß geparkten PKW`s entstand jeweils Sachschaden.

Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

