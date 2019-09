Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Schuleinbruch

Willich: (ots)

Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einer Schule auf der Kantstraße erbeutet haben. Der Alarm, dass Unberechtigte sich in dem Gebäudetrakt aufhielten, löste am Donnerstag um 02:30 Uhr aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass verschiedene Räume durchsucht worden waren. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (1077)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell