Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Handys und Messer lagen unter Wagen

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Nötten-Brüder-Wallstraße gerufen. Nach Angaben eines Geschädigten soll ein 19-jähriger Mann vom Möhnesee einem 22-jährigen Anröchter sein Handy in der dortigen Diskothek entwendet haben. Vor der Lokalität soll er dann das Handy und ein Messer unter einen Wagen geworfen haben. Die Beamten fanden unter dem Auto, neben dem kleinen Klappmesser, noch zwei weitere Handys. Zwischenzeitlich meldeten sich noch weitere Personen, denen die Handys entwendet wurden. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Handydiebes konnte noch ein weiteres Handy aufgefunden werden. Der angetrunkene Mann vom Möhnesee wurde anschließend in Gewahrsam genommen und zur Polizeidienststelle verbracht. (reh)

