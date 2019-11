Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Einbruch in Lagerraum/ Täter entwenden Werkzeug

Uedem (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag (28. November 2019), 09.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lagerraum an der Kervenheimer Straße ein. Der Lagerraum befindet sich auf dem Grundstück, auf dem auch das Wohnhaus steht. Die Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein, um diese zu öffnen. Aus dem Lager entwendeten die Täter diverses Werkzeug wie Akkuschrauber und Schlagbohrmaschinen. Des Weiteren nahmen die Täter ein Damen Pedelec mit. Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell