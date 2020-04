Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Verbrauchermarkt scheitert

Warburg (ots)

Einen Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Warburg an der Papenheimer Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, 17. April, offenbar erfolglos abgebrochen. Sie hatten bereits eine Außentür zu dem Gebäude ausgebaut. Allerdings waren sie von dort lediglich in einen Kühlraum gelangt und konnten nicht weiter in den Markt vordringen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Nach der Alarmierung waren die Beamten der Polizeiwache Warburg innerhalb von nur zwei Minuten mit dem ersten Einsatzfahrzeug vor Ort, allerdings hatten die Täter zu diesem Zeitpunkt bereits unerkannt flüchten können. Daher bitten die Ermittler der Polizei nun um Hinweise von möglichen Zeugen, die am 17. April gegen 1:00 Uhr oder auch in den Stunden zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Marktes beobachtet haben. Hinweise bitte per Telefon an 05271/962-0. /nig

