Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - räuberischer Diebstahl/Täter flüchtet mit Beute

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (11.03.2020) gegen 20:00 Uhr verletzte ein bekannter Täter in einem Supermarkt an der Straße "Hinter dem Schinken" das bereits zuvor gegen ihn ausgesprochene Hausverbot. Eine 59-jährige Verkäuferin, die den 14-jährigen Täter ansprach, stellte außerdem fest, dass der Täter Diebesgut unter seinem Pullover versteckte. Sie forderte den Täter auf dieses herauszugeben. Der 14-Jährige wollte flüchten, woraufhin die Verkäuferin versuchte den Täter festzuhalten. Dieser wiederum schlug der 59-Jährigen mit der Faust gegen den Arm, konnte sich so losreißen und flüchtete mit seiner Beute. (cp)

