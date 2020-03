Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Materborn - Heckscheibe eingeschlagen/Werkzeuge gestohlen

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.03.2020) auf Mittwoch (11.03.2020) schlugen bislang unbekannte Täter auf der Worcester Straße die Heckscheiben eines VW Transporters ein. Der Halter des Fahrzeuges hatte den Transporter am Abend gegen 18:00 Uhr in einer Garagenzufahrt geparkt und stellte bei seiner Rückkehr am nächsten Morgen gegen 06:05 Uhr den Einbruch fest. Die Täter flüchteten mit Ihrer Beute zu der mehrere Akkuschrauber und Zubehör zählen in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell