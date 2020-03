Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus PKW

An drei Autos Scheiben eingeschlagen

Kleve (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. März 2020) waren Automarder in Kleve aktiv. Auf der Straße Lohstätte schlugen sie die Seitenscheibe eines Audi Q3 ein und stahlen zwei Pakete mit Kleidung aus dem Wagen. Auf der Van-den-Bergh-Straße in Kellen gingen die unbekannten Täter einen Peugeot 3008 und stahlen eine Handtasche, aus einem Hyundai 120 auf der gleichen Straße entwendeten sie eine Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. Die Polizei weist im Zuge dessen noch einmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Deponieren Sie diese so, dass sie bei einem Blick ins Fahrzeuginnere nicht zu sehen sind. Auch Taschen, Kartons etc., in denen sich etwas von Wert befinden könnte, sind für die Täter reizvoll. (cs)

