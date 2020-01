Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Überfall auf Tankstelle

Esterwegen (ots)

Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Straße An der Kirche in Esterwegen überfallen. Dabei betraten die zwei männlichen Täter maskiert und dunkel gekleidet kurz vor Geschäftsende die Tankstelle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines Messers forderten sie vom Angestellten und seiner zur Tatzeit anwesenden Freundin die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Opfer konnten durch die hinteren Räumlichkeiten der Tankstelle flüchten, woraufhin die Täter die Kasseneinlage aus dem Verkaufstresen samt Tageseinnahmen entwendeten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem dunklen Pkw über die Poststraße in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzten.

