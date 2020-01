Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Glastür beschädigt

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag zwischen 22:00 und 07:45 Uhr eine Glastür einer Schule am Fahnenweg in Papenburg beschädigt. Nach bisherigen Ermitlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter ins Gebäude gelangt sind. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.04961/9260, in Verbindung zu setzen.

