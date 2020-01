Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Büro

Aschendorf (ots)

Am Freitag gegen 04:40 Uhr sind unbekannte Täter in ein Büro am Marienplatz in Aschendorf eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Vermutlich wurden die Täter dabei von einem Mieter im Obergeschoss, der zum Tatzeitpunkt auf dem Weg zur Arbeit war, gestört. Weshalb sie sich vom Tatort entfernten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.04961/9260, in Verbindung zu setzen.

