Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht/Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (11.03.2020) gegen 07:20 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Begrenzungspfosten an der Kavarinerstraße. Der Verursacher fuhr von der Hafenstraße kommend in Richtung Tiergartenstraße und bog dann nach links in die Kavarinerstraße ab. Hierbei beschädigte er den Begrenzungspfosten und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Lieferwagen mit einem grünen Anhänger gehandelt haben.

Die Polizei Kleve sucht nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer machen können und bittet diese, sich unter 02821 5040 zu melden. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell