Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe versuchen in Baumarkt einzudringen

Karlsruhe (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum Dienstag in einen Baumarkt im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel. Die Diebe versuchten gegen 03.50 Uhr über den Hintereingang gewaltsam in den Markt einzudringen. Vermutlich Aufgrund der akustischen Alarmauslösung, ließen die Diebe von ihrem Vorhaben ab und verschwanden bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3611 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell