Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Optikergeschäft

Enzkreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Dienstagmorgen in ein Optikergeschäft in der Schwarzwaldstraße ein und entwendeten dort mehrere hundert Brillengestelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter gegen 04:00 Uhr die Eingangstür des in der Schwarzwaldstraße gelegenen Geschäfts auf. Nachdem sie in den Verkaufsraum gelangt waren, nahmen sie rund 450 Brillengestelle aus der Auslage und nahmen diese mit sich. Der Wert der entwendeten Gestelle kann bislang noch nicht beziffert werden.

Eine kurz darauf eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ohne Erfolg.

Personen, die Hinweise zum Einbruch oder zu einer möglichen Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der 07082/79120 an das Polizeirevier Neuenbürg zu wenden.

