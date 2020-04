Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnhausbrand in Dalhausen: Ursache geklärt

Beverungen (ots)

Die Ursache für den Brand eines Wohnhauses in Beverungen-Dalhausen am 16. April 2020 ist geklärt (Pressemitteilung vom 16.04.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4573075). Nach den Erkenntnissen der Brandermittler der Polizei Höxter lösten Unkrautvernichtungsarbeiten auf dem Grundstück das Feuer aus. Während der Arbeiten mit einem Gasbrenner geriet eine Hecke an dem Mehrfamilienhaus in Brand. Trotz eigener Löschversuche breitete sich das Feuer auf den Giebel des Gebäudes aus. Im weiteren Verlauf geriet ein Teil des Dachstuhls in Brand. Die Bewohner konnten das Wohnhaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Erdgeschoss ist weiterhin bewohnbar, der Sachschaden liegt nach erster Einschätzung bei 40.000 Euro. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses blieb augenscheinlich unbeschädigt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Höxter ausdrücklich vor Unkrautvernichtungsarbeiten mit Brennern. Angesichts der aktuell sehr trockenen Wetterperiode ist die Gefahr groß, dass Büsche und Hecken unbeabsichtigt in Brand geraten. An den Abflammgeräten entstehen teilweise Temperaturen bis 1.000°C. Umgebende Pflanzen und Hecken, sowie Zäune und andere Elemente können durch die Hitze in Brand geraten. Ein Heckenbrand kann sich rasend schnell ausbreiten und auch auf Gebäude übergreifen. Mit einem Feuerlöscher oder einem Eimer Wasser sind solche Brände nur noch im Entstehungsstadium unter Kontrolle zu bringen.

Beachten Sie beim Umgang mit Abflammgeräten, dass eine Brandausbreitung auf ungewollte Bereiche nicht möglich ist, verzichten Sie im Zweifel auf die Verwendung dieser Abflammgeräte! Gerät eine Hecke in Brand, rufen Sie umgehend die Feuerwehr über die Notrufnummer 112, um ein weiteres Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bauten oder Gegenstände zu vermeiden. /nig

