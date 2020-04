Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hoher Gebäudeschaden nach Wohnhausbrand

Beverungen (ots)

Bei einem Brand an einem Wohnhaus in Beverungen-Dalhausen ist am Donnerstag, 16. April, ein hoher Gebäudeschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr war nach erster Einschätzung im Außenbereich des Wohnhauses ein Feuer entstanden, das dann auf das Dach des Gebäudes übergriffen hatte. Die starke Rauchentwicklung über dem Wohnhaus war weithin sichtbar.

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Gegen 16 Uhr war das Feuer gelöscht. Der durch den Brand und die Löschmaßnahmen verursachte Gebäudeschaden bewegt sich mindestens im fünftstelligen Euro-Bereich, auf dem Dach befindet sich außerdem eine Photovoltaikanlage. Die Kriminalpolizei Höxter hat die Ermittlung zur genauen Brandursache aufgenommen, die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. /nig

