Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch am Neujahrstag

Hattingen (ots)

Am 01.01 stellte der Besitzer eines Lebensmittelgeschäftes an der Martin-Luther-Straße fest, dass unbekannte Täter die Eingangstür aufgehebelt haben. In dem Geschäft besprühten die Täter das Obst mit Feuerlöschschaum und entwendeten einen PC und einen Drucker. Außerdem nahmen sie eine Geldkassette mit Bargeld an sich.

