Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bad Driburg (ots)

Bad Driburg, Lange Straße, Dienstag, 12.04.2020, 23.40 Uhr Zur Tatzeit brachen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Langen Straße ein. Die Täter hatten es offenbar auf hochwertige alkoholische Getränke abgesehen. Durch ihr Vorgehen richteten sie deutlichen Schaden in den Verkaufsräumen an. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, entgegen. /Ar.

