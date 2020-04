Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schießstand

Warburg (ots)

Warburg, Kuhlemühler Weg, Ostersonntag, 12.04.2020, 20.30 Uhr bis Ostermontag, 13.04.2020, 13.00 Uhr Zur Tatzeit wurde in die Räumlichkeiten eines Schießsportvereins eingebrochen. Die Täter richteten Schaden an, verließen den Tatort jedoch ohne Beute. Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen. /Ar.

