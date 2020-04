Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand einer Strohdimme

Warburg-Menne (ots)

Kurz vor 3 Uhr in der Nacht zu Ostersonntag wurde der Polizei ein Brand in der Feldgemarkung bei Menne gemeldet. Dort wurde festgestellt, dass eine Dimme aus Strohballen auf einer Fläche von 10 x 15 m in Brand stand. Die Feuerwehr trennte die Dimme, um ein Ausbreiten auf das gesamte Strohlager zu verhindern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und sucht nun nach Zeugen: "Wer hat in der Nacht zu Ostersonntag, im Bereich "Pfalz" der Ortschaft Menne, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Warburg, Telefon 05641-78800."

