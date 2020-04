Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Höxter-Lüchtringen (ots)

Auf einem abschüssigen Stück des Radweges an der Weserbrücke Lüchtringen verletzte sich am Karfreitag die 67-jährige Fahrerin eines Pedelecs ("E-Bike"). Gegen 15 Uhr war sie in einer scharfen Kurve gestürzt. Sie musste zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

