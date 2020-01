Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte trieben ihr Unwesen - Kripo ermittelt

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (12.01.) trieben Unbekannte in Rommerskirchen ihr Unwesen. Gegen 02:00 Uhr bemerkten Zeugen auf der Giller Straße, dass ein Verkehrszeichen ("Haltverbot") zu Boden gerissen war. Darüber hinaus hatten die Täter ein Schild und einen Briefkasten des Kindergartens aus ihren Verankerungen gerissen. Die Kripo in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

