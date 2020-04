Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat aufgebrochen

Warburg (ots)

In der Marktstraße in Warburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. In der Nähe des Tatortes wurde durch die Polizei ein Mann in einem Auto festgestellt, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. In dem Fahrzeug wurden Gegenstände gefunden, die mit dem Aufbruch in Zusammenhang stehen könnten. Der Mann wurde zur Polizeiwache Warburg mitgenommen. Dort wurde er vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob dieser Aufbruch mit anderen zurückliegenden Taten in Zusammenhang steht, wird derzeit ermittelt. Daher hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruch geben können. Die Tat hat sich am 9. April vermutlich gegen 4.00 Uhr ereignet. Hinweise bitte an die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

