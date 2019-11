Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleintransporter kommt von der Straße ab

Petershagen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Ford Transit in Petershagen in einen Graben geraten. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Als ein 38-jähriger aus Nienburg kurz nach Mitternacht mit dem Kleintransporter die Forststraße (B 61) in Richtung Petershagen befuhr, kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Da sich der Nienburger verletzte, wollte er später eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der beschädigte Transporter wurde abgeschleppt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 10.000 Euro.

