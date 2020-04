Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Seat prallt gegen Garagenwand

Borgentreich (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag, 9. April, ist ein 77-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er war um 12:05 Uhr in Borgentreich mit seinem Seat von der Emmerkertorstraße in die Sekenstraße eingebogen. Aus noch unklaren Gründen prallte er dort mit dem Seat gegen die Wand einer Garage. Der genaue Hergang muss noch geklärt werden, als möglicher Hintergrund kommt ein medizinischer Notfall in Betracht. Der verletzte Fahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. /nig

