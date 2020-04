Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Werkstatt

Borgentreich (ots)

34434 Borgentreich, Keggenriede, Montag, 06.04.2020, bis Dienstag, 07.04.2020, zwischen 21.00 und 05.30 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen im Gewerbegebiet Keggenriede in eine dortige Tischlerei ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie hochwertige Marken-Werkzeuge der Firma Makita. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Montagnacht in Borgentreich nimmt die Polizei in Warburg, Telefon 05641-78800, entgegen. /Ar.

