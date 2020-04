Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in ein Motorradhandel

Willebadessen (ots)

Willebadessen-Peckelsheim, Lützer Straße, Karfreitag, 10.04.2020, 02:14 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen in der Karfreitagnacht in das Gebäude eines Motorradhandels ein und gingen dort einen Tresor an. Der Versuch, die Tür des Tresors zu öffnen, misslang jedoch. Es entstand Sachschaden. Das Gelände des Motorradhandels ist von der Lützer Straße und von der Bundesstraße 252 aus gut einzusehen. Die Polizei fragt daher: Wer kann Hinweise zu Beobachtungen aus dem Bereich, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder ortsfremden Personen, machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen. /Ar.

