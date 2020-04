Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einsätze der Polizei in den Ostertagen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetzt

Höxter (ots)

37671 Höxter, Kreisgebiet. Donnerstag, 09.04.2020, bis Dienstag, 14.04.2020, zwischen 18.00 und 06.00 Uhr Die Beamten der KPB Höxter stellten in den Ostertagen insgesamt sieben Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung NRW fest. In Anbetracht der Gesamtumstände und insbesondere aufgrund der guten Witterungsverhältnisse, kann eine positive Bilanz gezogen werden. Tatsächlich handelt es sich bei den erkannten Verstößen um Einzelfälle und die Bürger im Kreis Höxter verhielten sich grundsätzlich entsprechend der Vorgaben. Gründonnerstag wurden allerdings sechs junge Erwachsene bei einem Picknick in Warburg-Menne angetroffen. Karfreitag konsumierten fünf Heranwachsende Alkohol auf einem Schulhof in Höxter und Ostersonntag stellte eine Streife aus Höxter fünf Personen aus Kassel, im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, am Freizeitsee in Höxter fest, die sich dort zu einem Grillen getroffen hatten und Alkohol konsumierten. Gegen alle angetroffenen Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt und ein Platzverweis ausgesprochen. Im Beisein der Polizei verließen die Personen die Örtlichkeiten. /Ar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell