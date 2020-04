Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorläufige Festnahme nach sexueller Belästigung

Offenburg (ots)

Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend eine 18-Jährige unsittlich berührt zu haben. Laut der jungen Frau soll der ihr unbekannte Tatverdächtige sie und ihre Freundin etwa 30 Minuten vor der Tat bereits um Kleingeld und Zigaretten gebeten haben, was sie jedoch ablehnten. Nachdem sich die Freundinnen trennten, traf die Heranwachsende gegen 20:40 Uhr, auf dem Weg zum Bahnhof, erneut auf den Mittvierziger. Dieser soll sie in der Hauptstraße, unweit eines dortigen Drogeriemarkts, unvermittelt festgehalten und gegen ihren Willen an das Gesäß gefasst haben. Dank des Eingreifens eines Zeugen, der auf den Vorfall aufmerksam wurde und den Mann gezielt ansprach, ließ der Verdächtige von der 18-Jährigen ab und flüchtete. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnte der 43-Jährige im Bereich des Busbahnhofs von Beamten des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten der Kriminalpolizei geführt.

