POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Brand aufgenommen

Offenburg (ots)

Die Ursache eines Feuerausbruchs in der Nacht auf Samstag in einer Küche eines Reihenhauses im Schwalbenweg ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die drei Bewohner des Hauses konnten das Gebäude kurz nach 0:30 Uhr selbständig verlassen. Zwei davon, ein 63 Jahre alter Mann sowie eine 87-jährige Frau, trugen leichte Verletzungen davon und kamen mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine örtliche Klinik. Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg waren schnell zur Stelle und konnten die Flammen löschen. Zur Höhe des Sachschadens liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

