Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - In Vereinsheim eingebrochen, Hinweise erbeten

Kehl, Auenheim (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einem Vereinsheim in der Turnplatzstraße zu schaffen. Um an das Diebesgut zu gelangen, hebelten sie das Rollladen-Tor einer Garage auf. Über die Höhe des Diebstahlsschadens ist bisher nichts bekannt. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Die Beamten des Polizeireviers Kehl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegengenommen.

