Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Pommern (ots)

Am Dienstag, dem 12.11.19, gegen 06.10 Uhr, ereignete sich in Pommern ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 47jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Cochem-Zell befuhr die B 49 aus Richtung Treis-Karden kommend in Richtung Pommern. Unmittelbar vor dem Ortseingang Pommern kollidierte sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit dem in gleicher Richtung vor ihm fahrenden Pkw einer 59jährigen, ebenfalls aus dem Kreis-Cochem Zell. Der Pkw des 47jährigen kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Fahrer und die Fahrerin der Pkw wurden zur Abklärung von möglichen Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An dem Pkw des 47jährigen entstand Totalschaden. Die B 49, Moselweinstraße, war im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. 1 1/2 Stunden voll gesperrt.

