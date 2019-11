Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 16-Jähriger stürzt mit Leichtkraftrad und verletzt sich schwer.

Auf der L 73 zwischen Insul und Schuld kam ein Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad in einer Kurve zu Fall. Er war mit unangepasster Geschwindigkeit gefahren und in der Kurve, die teils mit Laub bedeckt und schlüpfrig war, gestürzt. Er rutschte gegen die an die Fahrbahn angrenzende Felswand und verletzte sich dabei schwer. Er brach sich ein Bein und er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die 125er erlitt Totalschaden: ca. 3000 Euro.

