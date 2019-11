Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Scheibe beschädigt

Mayen, Habsburgring76 (ots)

Am 09.11.2019 wurde gegen 22:05 Uhr in Mayen, Habsburgring in Höhe Hausnummer 76 eine Scheibe beschädigt. Der Wohnungsinhaber hörte zwar den Knall, konnte aber bei Nachschau keinen Täter mehr feststellen.

Hinweise bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell