POL-SI: 3.500 Euro teures E-Bike aus Keller entwendet

Kreuztal (ots) - Unbekannte entwendeten am Freitagabend in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr ein rund 3.500 Euro teures E-Bike der Marke Cube Stereo Hybrid 120 HPA Pro 500 (Farbe blau- orange) aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kreuztaler Moltkestraße.

Die Polizei in Kreuztal ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

