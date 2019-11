Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in "Mehrgenerationenhaus" (Korrektur)

Katzweiler (Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) (ots)

Am Donnerstagabend brach in der Friedenstraße nicht wie berichtet (siehe: https://s.rlp.de/AQZ1O) in einem Mehrgenerationenhaus ein Feuer aus, sondern in einem Mehrparteienhaus in dem mehrere Generationen leben. Das Haus wird von einer Familie bewohnt. |erf

