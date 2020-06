POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstagnachmittag (30.05.), gegen 16:00 Uhr, parkte ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Insignia aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Grüner Weg". Als er später zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Montagnachmittag (01.06.), gegen 14:20 Uhr, befuhr eine 74-jährige Fahrerin eines Pedelec aus Fulda die Straße "Am Markt" von der Uffhäuser Straße kommend in Richtung Linggplatz. Ein Motorradfahrer fuhr sehr dicht auf und überholte diese dann mit einem zu geringen Seitenabstand. Die Radlerin stieß gegen die Bordsteinkante und fiel zu Boden. Sie verletzte sich schwer am Knie und Ellbogen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad konnte kein Schaden festgestellt werden. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0

