Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstahl - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Heringen - In der Nacht von Dienstag (26.05.) auf Mittwoch (27.05.) versuchten Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Straße "Im Quellengrund" einzubrechen. Die Täter versuchten, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Autoreifen gestohlen

Heinebach - Am Sonntag (31.05.), gegen 03:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Kfz-handels in der Industriestraße. Die Täter überstiegen einen Zaun und stahlen insgesamt vier Reifen mit Alufelgen der Marke BMW. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Roter Audi zerkratzt

Sontra - Zwischen Sonntag (24.05.) und Samstag (30.05.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, welcher im Bereich der Straße "Am Hollstein" durch den Geschädigten abgestellt worden war. Die Täter zerkratzten die Fahrerseite des roten Audi mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Heckscheibe eingeschlagen

Bebra - Am Montagvormittag (01.06.), zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines orangefarbenen VW Polos ein. Der Geschädigte hatte diesen im Bereich des Schrebergartenvereins "Zur grünen Aue" abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell