POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2020 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Hohenlohekreis

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Unfallzeugen nach Unfallflucht gesucht Freitagnachmittag, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer PKW Peugeot erheblich beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr seitlich gegen den PKW auf Höhe der Beifahrerseite und flüchtete vom Unfallort. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 8.000,-- EUR Hinweise bitte an das Polizeirevier Mosbach unter Tel.Nr. 06261/8090

Hohenlohekreis Künzelsau: Schmorbrand in Geschenkladen Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Schmorbrand in den Ge-schenkladen eines Hotels in der Hauptstraße ausrücken. Eine defekte Steckdose des im Erdgeschoss befindlichen Geschenkladens löste den Brand aus. Die Feuerwehr Künzelsau war mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeuge vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf das Inventar und die Verkaufs-waren verhindert werden konnte. Lediglich Teile einer Wand und Teile der Decke wurden be-schädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

