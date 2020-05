Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

B37/ Binau: E-Bikerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Seniorin wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Binau schwer verletzt. Die 80-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der B37 zwischen Neckargerach und Binau unterwegs, als eine 82-jährige BMW-Fahrerin um kurz vor 18 Uhr zum Überholen der Radlerin ansetzte. Die wollte allerdings zeitgleich nach links in einen Feldweg abbiegen und fuhr daher vom rechten Fahrbahnrand zur Fahrbahnmitte. Die herannahende Autofahrerin versuchte noch dem Pedelec auszuweichen, konnte eine seitliche Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 80-Jährige stürzte und wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Buchen: Reifen von Auto geklaut

Nur noch auf Holzklötzen aufgebockt fand ein Autohändler aus Buchen am Donnerstagnachmittag eines seiner Fahrzeuge vor. Der Seat stand auf einem Schotterparkplatz neben dem Firmengebäude in der Walldürner Straße. Am Mittwochmittag war das betroffene Areal noch von Angestellten kontrolliert worden, da hatte der PKW noch alle vier Räder. Im Zeitraum bis Donnerstagnachmittag, 15 Uhr müssen Unbekannte die Räder von dem Seat Leon abgeschraubt und abtransportiert haben. Bereits Anfang des Monats war es bei dem Autohändler zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals waren die Räder eines Skodas gestohlen worden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Wohnhaus ausgeräumt

Am hellichten Tag stiegen Einbrecher am Donnerstag in ein Wohnhaus in Buchen-Hainstadt ein. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses in der Buchener Straße auf und gelangten so ins Haus. Drinnen wurden alle Räume von den Unbekannten durchsucht und Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, denen in der Buchener Straße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Mudau: Mehrere Polizisten verletzt

Im Rahmen eines Einsatzes in Mudau wurden am Donnerstagmorgen mehrere Polizeibeamte verletzt. Eine 46-Jährige war in der Schlossauer Straße einem Platzverweis der Gemeinde Mudau nicht nachgekommen, weshalb die Polizei gerufen wurde. Direkt nach dem Eintreffen der Polizeistreifen ging ein 29-Jähriger Bekannter der Frau auf die Beamten los, schlug und trat auf sie ein. Die 46-Jährige unterstützte ihren Bekannten, indem sie die Beamten beleidigte und ebenfalls auf sie einschlug und eintrat. Beiden Personen konnte nur mit Mühe und dem Einsatz von Pfefferspray Handschellen angelegt werden. Sie mussten mit aufs Polizeirevier Buchen kommen und einige Zeit in einer Zelle verbringen. Sie werden nun mit Anzeigen rechnen müssen. Bei dem Handgemenge wurden drei Polizisten verletzt.

