Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Durch den Dachstuhl eingestiegen

Einen besonderen Weg nahmen Einbrecher, um in der Nacht auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Neuenstein-Unterreppach einzusteigen. Da an dem Haus in der Lehenstraße gerade Umbauarbeiten stattfinden, wurde der geöffnete Dachstuhl des Gebäudes mit einer Plane abgedeckt. Über ein Baugerüst kletterten die Einbrecher bis zum Dachgeschoss, schnitten dort ein Loch in die Abdeckplane und gelangten darüber ins Gebäude. Drinnen stahlen sie mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von knapp 3.000 Euro. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Lehenstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell