Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Radfahrer bei Sturz verletzt

Zwei 17-Jährige haben sich bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am frühen Donnerstagmorgen in Haßmersheim schwer und leicht verletzt. Zwar mit Helm aber auch mit einer auf dem Lenker sitzenden Beifahrerin war eine Jugendliche gegen 4.30 Uhr auf einem neu angelegten Schotterweg nahe dem Krautgartenweg gestürzt. An der Unfallstelle bemerkten die Beamten, dass die Bikerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab über 1,2 Promille. Durch den Sturz verletzte sich die Lenkerin leicht. Ihre Beifahrerin hatte weniger Glück. Sie erlitt schwere Verletzungen. Für beide ging es mit der Polizei ins Krankenhaus. Hier wurden nicht nur ihre Verletzungen in Augenschein, sondern auch eine Blutprobe genommen.

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis: 26 Kilometer lange Dieselspur

Eine Dieselspur von etwa 26 Kilometern Länge erstreckte sich am Mittwoch zwischen Adelsheim-Sennfeld und Mosbach. Die Ursache war ein Fahrzeug, das Kraftstoff verloren und auf der Straße verteilt hatte. Eine Streife konnte den Halter erreichen und über das Leck an seinem Auto informieren. Zur Beseitigung der Dieselspur mussten auf der Strecke die örtlichen Feuerwehren und in Mosbach sogar eine Spezialfirma gerufen werden.

Aglasterhausen: Einbrecher in Industriegebiet

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in einem Waschpark "Im oberen Tal" in Aglasterhausen mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Erfolglos waren die Täter bei dem Versuch den Kassenautomaten der Waschanlage aufzuhebeln. Der Wert des gestohlenen Diebesgutes und der entstandene Schaden sind derzeit noch unbekannt. Wer im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch "Im oberen Tal" etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Aglasterhausen, Telefonnummer 06262 9177080, zu melden.

Limbach: Auto nach Unfallflucht gesucht

Wer hat das Auto gesehen, das am Mittwoch gegen einen Holzzaun in der Eichelstraße in Limbach gefahren ist? Wer ist gefahren? Antworten auf diese Fragen erhofft sich der Polizeiposten Limbach von Zeugen oder Hinweisgebern aus der Bevölkerung. Eine unbekannte Person kollidierte mit ihrem Auto zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr mit dem Gartenzaun und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich bei den Besitzern oder der Polizei zu melden. Der Schaden am Zaun wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann oder den Unfall gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 beim Polizeiposten Limbach zu melden.

Mudau: Vermisster gesucht und gefunden

Unter Anderem ein Polizeihubschrauber wurde am Donnerstagmorgen bei der Suche nach einem Vermissten in Mudau-Schloßau eingesetzt. Mit starken Kräften suchte die Polizei nach einem 20-Jährigen, nachdem dieser um kurz vor 6 Uhr aus seinem Elternhaus verschwunden war. Gegen 10 Uhr konnte die Suche abgebrochen werden. Der junge Mann war unverletzt zurückgekehrt.

Hardheim: Unerlaubter Besuch in Asylunterkunft

An das Besuchsverbot in der Asylunterkunft in Hardheim wollte sich eine 28-Jährige am frühen Mittwochabend offensichtlich nicht halten. Die Frau wollte mit ihrem Kleinkind einen Bekannten besuchen und ließ sich auch von der Ansprache eines Security-Mitarbeiter nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Die hinzugerufene Polizei erteilte der Frau einen Platzverweis für die Asylunterkunft und die Heimleitung sprach ein Hausverbot aus. Weitere Besuche sind für die Frau somit vorerst nicht erlaubt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell