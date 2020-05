Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Mit über einem Promille unterwegs

Über eine Promille Alkohol im Blut hatte eine 24-Jährige in Mosbach als sie von der Polizei in der Nacht auf Donnerstag kontrolliert wurde. Einer Streife war gegen 3.10 Uhr ein Seat mit einer weiblichen Fahrerin auf der Mosbacher Straße aufgefallen. Bevor die Beamten das Auto kontrollieren konnten, entzog sich die Fahrerin durch ein Fahrmanöver mit Geisterfahrt auf der Pfalzgraf-Otto-Straße der Kontrolle. Der Seat wurde kurze Zeit später in Mosbach-Neckarelz geparkt festgestellt. An einer nahegelegenen Bushaltestelle konnte die Halterin des Autos angetroffen und kontrolliert werden. Nicht nur sah die 24-Jährige aus wie die Fahrerin, sie hatte auch noch den Autoschlüssel dabei und war deutlich alkoholisiert. Die Frau musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Aglasterhausen: 8.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein 45-jähriger Renault-Fahrer und eine 65-jährige BMW-Fahrerin kollidierten mit ihren Fahrzeugen am Dienstagnachmittag in Aglasterhausen. An der Kreuzung der Helmstadter Straße mit der Schwarzbachstraße fuhr der Kleintransporterr-Lenker in die bevorrechtigte Helmstadter Straße ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem diese bereits befahrenden BMW. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich allerdings auf etwa 8.000 Euro.

Mosbach: Auffahrunfall verursacht fünfstelligen Schaden

Auf etwa 10.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen in Mosbach. Auf dem Hardhofweg übersah ein 60-Jähriger mit seinem Skoda Octavia vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen geparkten Opel Zafira und fuhr auf diesen auf. Der 60-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Buchen: Brand zügig gelöscht

Einen Holzbrand am Dienstagabend in der Berliner Straße in Buchen konnte die Feuerwehr zügig löschen. Vermutlich beim Spielen mit Feuerzeugen entzündete ein Kind mehrere Paletten und Bauholz. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor er auf das nahegelegene Wohnhaus übergreifen konnte. Um an den Brandherd zu gelangen, musste die Feuerwehr eine Wohnungstür öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Walldürn: Brand in Abstellraum

Völlig unklar ist die Ursache eines Brandes am Mittwochmorgen in einem Haus in Walldürn. In dem Gebäude in der Straße "Schafhof" rauchte es gegen 9 Uhr aus einem Abstellraum, in dem auch der Heizöltank des Hauses untergebracht war. Glücklicherweise griff der Brand nicht auf den Tank über, so dass es bei einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro blieb. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Limbach: Audi-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen zog sich ein 81-Jähriger bei einem Unfall am Mittwochmorgen, kurz nach 7.30 Uhr, in der Ortsmitte von Scheringen zu. Der Mann war mit seinem Audi auf der Dorfstraße in Richtung Einbach unterwegs. In einer leichten Linkskurve im Bereich der Waldhausener Straße kam der Mann aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann schwer. Der Audi fing durch die Kollision Feuer. Der Mann konnte von Ersthelfern aus dem Wagen befreit werden und die alarmierte Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand rasch löschen. Bei der Erstversorgung am Unfallort durch Notarzt und Rettungsdienst erwiesen sich die Verletzungen als so schwerwiegend, dass der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. An dem Audi entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 6.000 Euro geschätzt.

